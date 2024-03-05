Дебати у парламенті Франції щодо угоди з Україною відбудуться 12-13 березня – ЗМІ

Анонсовані Єлисейським палацом дебати у Національній асамблеї та Сенаті щодо безпекової угоди Франції з Україною планують на 12 - 13 березня.

Джерело: джерела BFMTV, передає "Європейська правда"

Деталі: Обізнані з плануванням співрозмовники повідомили, що дебати у Національній асамблеї мають відбутися 12 березня, а в Сенаті – 13 березня.

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