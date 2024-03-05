Дебати у парламенті Франції щодо угоди з Україною відбудуться 12-13 березня – ЗМІ
Вівторок, 5 березня 2024, 13:40
Анонсовані Єлисейським палацом дебати у Національній асамблеї та Сенаті щодо безпекової угоди Франції з Україною планують на 12 - 13 березня.
Джерело: джерела BFMTV, передає "Європейська правда"
Деталі: Обізнані з плануванням співрозмовники повідомили, що дебати у Національній асамблеї мають відбутися 12 березня, а в Сенаті – 13 березня.
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Передісторія:
- 17 лютого президент Франції Емманюель Макрон доручив уряду "зробити заяву перед парламентом" стосовно двосторонньої безпекової угоди, підписаної з Україною 16 лютого, та ситуації в Україні загалом, після чого будуть "дебати і голосування".
- Згодом стало відомо, що президент у четвер 7 березня збирає лідерів партій, представлених у парламенті, поговорити про "ситуацію в Україні" – вочевидь, як підготовчу зустріч перед дебатами.
- У вівторок Макрон вирушив до Праги, де пояснить свою позицію щодо участі Франції у чеському плані закупівлі снарядів за межами Європи для України.