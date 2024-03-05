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В Украину придет похолодание

Алена МазуренкоВторник, 5 марта 2024, 14:17
В Украину придет похолодание
фото УП

С 6 марта в Украине ожидается похолодание, которое ориентировочно будет продолжаться до 16 марта.

Источник: синоптик Наталья Диденко

Прямая речь: "6-го марта ожидается похолодание!

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Температура воздуха в течение дня не превысит +1 +5 градусов, только на Закарпатье и в южной части будет теплее, +8 +12 градусов.

Ночью от 3 тепла до 3 мороза".

Детали: По словам синопика, холодная погода продлится долго, а первое ощутимое стратегическое потепление, ориентировочно, предполагается с 16-го марта.

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В среду, 6 марта, дождь и мокрый снег пройдут в западных областях, а также ночью и утром на севере Украины (кроме Сумщины).

На остальной территории - в центральной части, на востоке и юге, осадки маловероятны.

Ветер будет северо-восточным, восточным, временами с сильными порывами.

 

В Киеве также ожидается похолодание - в течение дня лишь +1+3 градуса плюс еще и порывистый северо-восточный ветер. А ближайшей ночью и утром есть вероятность мокрого снега. Днем 6-го марта в столице - без осадков.

Диденко добавила, что морозы будут преимущественно ночью. Ниже всего столбики термометров будут опускаться до -3-6 градусов, на северо-востоке Украины разве что временами до -9-11 градусов.

А в дневные часы предполагается 0+5 градусов, при условии солнечной погоды до +3+7 градусов.

Темы: погодаУкраина
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