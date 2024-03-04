В Киеве и области до конца недели ожидаются ночные заморозки

Погода в столице и Киевской области во вторник 5 марта будет облачной с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.



Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В Киеве температура ночью ожидается около 0°, днем 7-9° тепла, в Киевской области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 5-10° тепла.



В среду и четверг 6-7 марта погода также ожидается облачной с прояснениями, без осадков, лишь днем 6 марта местами небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.



В Киевской области температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, 7 марта 2-7° мороза; днем 0-5° тепла. В столице температура ночью 6 марта около 0°, 7 марта 2-4° мороза; днем 2-4° тепла.



В пятницу и субботу в Киевской области без осадков, температура ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла. В Киеве также без осадков, температура ночью 2-4° мороза, 4-6° тепла.