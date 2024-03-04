Весна в Киев пришла в январе: побито 14 температурных рекордов

Метеорологическая весна пришла в Киев 24 января, а средняя температура воздуха за зиму составила 0,3°С, что выше климатической нормы на 2,8°С.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Дословно: "Средняя температура воздуха за зиму составила 0,3°С, что выше климатической нормы на 2,8°С. Календарная зима 2023 - 2024 гг. стала третьей в рейтинге самых теплых зим в Киеве с 1881 года".

Реклама:

Детали: Синоптики объяснили, что с наступлением метеорологической весны в январе, состоялся устойчивый переход температуры воздуха через 0°С в сторону повышения, что на 37 дней раньше среднемноголетней даты.

Все зимние месяцы в столице были теплее нормы, а наибольшее положительное отклонение имел февраль - 5,2°С. "Всего за зиму в столице было зарегистрировано 14 температурных рекордов", - отметили в обсерватории.

Зафиксировано, что наиболее холодным днем зимы было 9 января, когда температура опустилась до -15,8 ºС, а самым теплым - 29 февраля, когда температура воздуха поднялась до +12,1 ºС.

ВИДЕО ДНЯ

Осадков этой календарной зимой выпало 161 мм, что составило 131% от климатической нормы.