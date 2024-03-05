Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия ударила по центру Херсона: ранен мужчина

Евгений КизиловВторник, 5 марта 2024, 16:15
Россия ударила по центру Херсона: ранен мужчина
иллюстративное фото. Источник: Getty Images

Около 15:00 вторника российские войска с временно оккупированного левобережья обстреляли центр города Херсона. Ранения получил 52-летний мужчина.

Источник: председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин и начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в соцсетях

Детали: Раненый мужчина доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Медики диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму, огнестрельное ранение спины, вывих плеча и тому подобное.

Реклама:

Это уже не первый обстрел жилых кварталов города за день.

Из-за вражеских ударов повреждены линии электропередач и частный автомобиль.

Также днем оккупационные войска ударили по административному зданию в Херсоне. Помещение подверглось серьезным разрушениям.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Российские войска дважды за утро обстреляли Херсон, пострадали 77-летняя женщина и 76-летний мужчина.

Темы: Херсонракетный ударвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области

видео Журналисты в Польше сняли ее торговлю с Россией: их задержали, забрали имущество и депортировали − СМИ

Российские добровольцы анонсировали удары по армии РФ в Белгороде и Курске

Трамп и Байден победили на праймериз: будут баллотироваться от своих партий

Судья Булка из Франковска получил 6 лет тюрьмы за взятку в 5 тысяч евро

Путин намекнул, что готов к ядерной войне против Запада

Все новости...
Херсон
Россияне снова атаковали Херсон, есть раненая
Россияне утром обстреляли Херсон: ранен 76-летний мужчина
Россияне снова обстреляли Херсон: пострадало учебное заведение
Последние новости
15:46
Уже в июне Украина может получить, закупленные по чешской инициативе, боеприпасы
15:36
Италия ведет переговоры с китайской Chery о запуске завода по производству авто - Reuters
15:27
Оккупанты задержали крымскотатарского активиста Дудакова
15:25
Глава молдовской Гагаузии заявила, что договаривалась в РФ о дешевом газе и "бонусах к зарплатам"
15:23
Около 290 км: Пентагон может передать Украине ракеты ATACMS большей дальности -WSJ
15:20
Украине грозит миллиардный дефицит бюджета из-за европейского углеродного тарифа
15:07
В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области
15:05
ЕС принял закон об ИИ: компании считают его слишком строгим
15:02
Шуфрича оставили в СИЗО до 11 мая  
15:01
Собирала деньги для оккупантов: в Украине будут судить чемпионку мира по сумо
Все новости...
Реклама: