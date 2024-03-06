В Госдепе США считают, что украинцы еще имеют "сюрпризы в запасе"
Среда, 6 марта 2024, 01:24
Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер заявил, что украинцы могут достигать побед на поле боя. Они не раз это показывали.
Источник: "Голос Америки"
Прямая речь: "Недавно в Черном море они потопили очередной российский корабль. Поэтому я думаю у них есть сюрпризы в запасе, ждем их с нетерпением".
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Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в Керчи ночью 5 марта раздавались взрывы, а Крымский мост был перекрыт более 8 часов. Российский оператор пассажирских поездов во временно оккупированный Крым сообщил об остановке поездов в районе Крымского моста из-за перекрытого движения, а российские паблики писали, что беспилотники потопили патрульный корабль "Сергей Котов".
- Позже собеседник УП в ГУР МОУ подтвердил, что в результате удара украинскими морскими беспилотниками в ночь на 5 марта был поражен российский патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов".
- Еще позже Главное управление разведки Минобороны официально сообщило, что в результате атаки украинских морских беспилотников Magura V5 потоплен российский патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".
- В результате атаки морскими дронами российского корабля "Сергей Котов" есть погибшие и раненые, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.