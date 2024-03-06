В Госдепе США считают, что украинцы еще имеют "сюрпризы в запасе"

Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер заявил, что украинцы могут достигать побед на поле боя. Они не раз это показывали.

Источник: "Голос Америки"

Прямая речь: "Недавно в Черном море они потопили очередной российский корабль. Поэтому я думаю у них есть сюрпризы в запасе, ждем их с нетерпением".

Реклама:

Предыстория: