Ночная атака в Одесской области: повреждены рекреационный объект и жилые дома
Среда, 6 марта 2024, 09:54
В результате ночной российской атаки под Одессой повреждены рекреационный объект, газопровод и жилые дома в частном секторе.
Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер
Прямая речь "Российские оккупанты в очередной раз коварно направляли ударные беспилотники по населенным пунктам, промышленным объектам прибрежной зоны. Маневры дронов в жилых кварталах затрудняли работу силам ПВО.
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В результате падения обломков сбитых дронов в Одесском районе поврежден очередной рекреационный объект, газопровод и жилые дома в частном секторе. Правоохранители фиксируют очередные преступления россиян".
Детали: Он добавил, что уничтожено 18 вражеских дронов на территории области. Погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ночью в Одессе работала ПВО из-за атаки дронов.