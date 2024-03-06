Ночная атака в Одесской области: повреждены рекреационный объект и жилые дома

В результате ночной российской атаки под Одессой повреждены рекреационный объект, газопровод и жилые дома в частном секторе.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер

Прямая речь "Российские оккупанты в очередной раз коварно направляли ударные беспилотники по населенным пунктам, промышленным объектам прибрежной зоны. Маневры дронов в жилых кварталах затрудняли работу силам ПВО.

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В результате падения обломков сбитых дронов в Одесском районе поврежден очередной рекреационный объект, газопровод и жилые дома в частном секторе. Правоохранители фиксируют очередные преступления россиян".

Детали: Он добавил, что уничтожено 18 вражеских дронов на территории области. Погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.

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