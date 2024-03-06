Нічна атака на Одещину: пошкоджено рекреаційний об'єкт та житлові будинки
Середа, 6 березня 2024, 09:54
Внаслідок нічної російської атаки під Одесою пошкоджено рекреаційний об'єкт, газогін та житлові будинки у приватному секторі
Джерело: очільник Одеської ОВА Олег Кіпер
Пряма мова: "Російські окупанти вкотре підступно спрямовували ударні безпілотники по населених пунктах, промислових об'єктах прибережної зони. Маневри дронів в житлових кварталах ускладнювали роботу силам ППО.
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Внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено черговий рекреаційний об'єкт, газогін та житлові будинки у приватному секторі. Правоохоронці фіксують чергові злочини росіян".
Деталі: Він додав, що знищено 18 ворожих дронів на території області. Загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Вночі в Одесі працювала ППО через атаку дронів.