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Нічна атака на Одещину: пошкоджено рекреаційний об'єкт та житлові будинки

Тетяна ЛозовенкоСереда, 6 березня 2024, 09:54
Нічна атака на Одещину: пошкоджено рекреаційний об'єкт та житлові будинки
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ІРАНСЬКИХ ДРОНІВ - GETTY IMAGES

Внаслідок нічної російської атаки під Одесою пошкоджено рекреаційний об'єкт, газогін та житлові будинки у приватному секторі

Джерело: очільник Одеської ОВА Олег Кіпер 

Пряма мова: "Російські окупанти вкотре підступно спрямовували ударні безпілотники по населених пунктах, промислових об'єктах прибережної зони. Маневри дронів в житлових кварталах ускладнювали роботу силам ППО.

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Внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено черговий рекреаційний об'єкт, газогін та житлові будинки у приватному секторі. Правоохоронці фіксують чергові злочини росіян".

Деталі: Він додав, що знищено 18 ворожих дронів на території області. Загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає. 

Передісторія: 

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Теми: Одеська областьбезпілотники
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