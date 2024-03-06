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Конгрессмены от обеих партий призвали Пентагон предоставить Украине дальнобойные ATACMS

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 марта 2024, 14:30
Конгрессмены от обеих партий призвали Пентагон предоставить Украине дальнобойные ATACMS
Фото: Getty images

Группа американских конгрессменов от обеих партий после встречи с украинской делегацией в Мюнхене по просьбе последней обратилась к министру обороны США Ллойду Остину с призывом передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS и решить проблему нехватки боеприпасов.

Источник: народный депутат Украины Егор Чернев из комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, который опубликовал копию заявления конгрессменов, передает "Европейская правда"

Детали: В своем заявлении конгрессмены не только призывают передать Киеву ракеты ATACMS, но также просят главу Пентагона помочь решить проблему нехватки боеприпасов для Украины и дать подробное объяснение причин, если существуют препятствия для немедленного выполнения этих запросов или их рассмотрения.

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Документ подписали члены Палаты представителей Майкл Тернер, Джеральд Коннолли, Бретт Гатри, Линда Санчез, Нил Данн, Брендан Бойл, Энн Вагнер, Рик Ларсен, Брайан Фицпатрик, Дональд Норкросс и Рич Маккормик.

"Надеюсь, после предоставления Украине ракет ATACMS у (канцлера Германии Олафа) Шольца не останется ни аргументов против, ни пространства для маневра. Если ему нужен какой-то дополнительный сигнал – попробуем его обеспечить", – отметил нардеп.

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В комментариях к посту он уточнил, что речь идет о ракетах, летящих почти на 300 км, тогда как ранее Украина получала старые модели ATACMS с дальностью 165 км.

По его словам, в прошлый раз именно так сработала схема с танками Leopard, которые Украина получила от Германии после анонса передачи Соединенными Штатами танков Abrams.

"Поддержка в Конгрессе по этому вопросу у нас есть. Ждем, какой ответ дадут Белый дом и Пентагон. Должны пробовать все методы. Слова "невозможно" существовать не должно", – отметил Чернев.

Предистория:

  • Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что положительно настроен относительно возможной поставки дальнобойного оружия, в частности ATACMS, после последних переговоров с западными партнерами.
  • Перед этим СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Украине новых мощных баллистических ракет большой дальности ATACMS.

Темы: ATACMSСШАУкраина
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