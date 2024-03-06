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Конгресмени від обох партій закликали Пентагон надати Україні далекобійні ATACMS

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 6 березня 2024, 14:30
Конгресмени від обох партій закликали Пентагон надати Україні далекобійні ATACMS
Фото: Getty images

Група американських конгресменів від обох партій після зустрічі з українською делегацією в Мюнхені на прохання останньої звернулася до міністра оборони США Ллойда Остіна із закликом передати Україні далекобійні ракети ATACMS та вирішити проблему нестачі боєприпасів.

Джерело: народний депутат України Єгор Чернєв з комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, який опублікував копію заяви конгресменів, передає "Європейська правда"

Деталі: У своїй заяві конгресмени не тільки закликають передати Києву ракети ATACMS, а й також просять голову Пентагону допомогти вирішити проблему нестачі боєприпасів для України та дати детальне пояснення причин, якщо існують перешкоди для негайного виконання цих запитів або їхнього розгляду.

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Документ підписали члени Палати представників Майкл Тернер, Джеральд Конноллі, Бретт Гатрі, Лінда Санчез, Ніл Данн, Брендан Бойл, Енн Вагнер, Рік Ларсен, Браян Фіцпатрік, Дональд Норкросс та Річ Маккормік.

"Сподіваюся, після надання Україні ракет ATACMS в (канцлера Німеччини Олафа) Шольца не залишиться ані аргументів проти, ані простору для маневру. Якщо йому потрібен якийсь додатковий сигнал – спробуємо його забезпечити", – зазначив нардеп.

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У коментарях до посту він уточнив, що йдеться про ракети, що летять майже на 300 км, тоді як раніше Україна отримувала старі моделі ATACMS із дальністю 165 км.

За словами Чернєва, минулого разу саме так спрацювала схема з танками Leopard, які Україна отримала від Німеччини після анонсу передачі Сполученими Штатами танків Abrams.

"Підтримка в Конгресі з цього питання у нас є. Чекаємо, яку відповідь дадуть Білий дім та Пентагон. Маємо пробувати всі методи. Слова "неможливо" існувати не повинно", – зауважив Чернєв.

Передісторія:

  • Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що позитивно налаштований щодо можливого постачання далекобійної зброї, зокрема ATACMS, після останніх переговорів із західними партнерами.
  • Перед цим ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена працює над наданням Україні нових потужних балістичних ракет великої дальності ATACMS.

Теми: ATACMSСШАУкраїна
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