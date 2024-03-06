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Парламент Швейцарии призывает правительство к большим усилиям по разминированию Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 марта 2024, 21:41
Парламент Швейцарии призывает правительство к большим усилиям по разминированию Украины
Иллюстративные фото - Getty Images

Обе палаты швейцарского парламента поддержали предложение Социал-демократической партии, которая закрепляет обязательства Швейцарии способствовать разминированию Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo

Детали: Предложение Социал-демократической партии Швейцарии призывает Департамент по вопросам обороны разработать международную программу по разминированию в сотрудничестве с организациями, работающими в зонах боевых действий.

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В предложении также содержится призыв к Федеральному совету Швейцарии оказать "значительную финансовую и кадровую поддержку" этой программе.

Федеральный совет согласился с предложением и отметил, что Швейцария уже активно участвует в разминировании Украины, в частности через гуманитарную помощь, финансирование оборудования и учебные курсы, которые организовал Женевский центр гуманитарного разминирования (GIHCD).

В понедельник, 4 марта, предложение социал-демократов одобрила нижняя палата парламента Швейцарии.

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Теперь его поддержал профильный комитет верхней палаты, при этом добавив пункт о приоритетном финансировании швейцарских компаний, работающих в сфере разминирования. Теперь нижняя палата – Национальный совет – должна принять дополнительное решение по этому предложению.

Напомним, Швейцария в прошлом году утвердила рассчитанный на четыре года пакет помощи объемом в 100 миллионов франков. А в октябре этого года она планирует организовать конференцию по гуманитарному разминированию Украины.

Темы: Швейцария
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