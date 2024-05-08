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Спасатели показали последствия российской атаки на Киевщине: много разрушений

Ирина БалачукСреда, 8 мая 2024, 09:34
Спасатели показали последствия российской атаки на Киевщине: много разрушений
Фото ГСЧС

В результате российской атаки в Киевской области уничтожены и повреждены 14 жилых домов, ранены 2 человека.

Источник: ГСЧС Киевской области в Facebook

Дословно ГСЧС: "Спасатели ликвидируют последствия вражеской ракетной атаки в Киевской области. Обломками вражеских ракет уничтожено и повреждено 14 частных зданий, травмированы два человека". 

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Фото ГСЧС

Детали: В полиции уточнили, что пострадали 59-летняя женщина и 33-летний мужчина. Их госпитализировали в медицинское учреждение с осколочными ранениями.

 
фото полиции 

На фото и видео ГСЧС видно поврежденные и разрушенные жилые дома, хозяйственные постройки, заборы. 

 
фото ГСЧС

Ранее мэр Броваров сообщил, что в результате российской ракетной атаки в городе возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры.

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фото полиции 

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Темы: Киевская областьракетный ударпожар
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