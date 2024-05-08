Спасатели показали последствия российской атаки на Киевщине: много разрушений
В результате российской атаки в Киевской области уничтожены и повреждены 14 жилых домов, ранены 2 человека.
Источник: ГСЧС Киевской области в Facebook
Дословно ГСЧС: "Спасатели ликвидируют последствия вражеской ракетной атаки в Киевской области. Обломками вражеских ракет уничтожено и повреждено 14 частных зданий, травмированы два человека".
Детали: В полиции уточнили, что пострадали 59-летняя женщина и 33-летний мужчина. Их госпитализировали в медицинское учреждение с осколочными ранениями.
На фото и видео ГСЧС видно поврежденные и разрушенные жилые дома, хозяйственные постройки, заборы.
Ранее мэр Броваров сообщил, что в результате российской ракетной атаки в городе возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры.
Предыстория:
- В ночь на среду Россия устроила по Украине ракетный удар. Во всех областях страны была объявлена воздушная тревога.
- В Киеве не зафиксировано пострадавших людей и разрушений. Все воздушные цели в районе столицы уничтожила противовоздушная оборона.
- Оккупанты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Россияне били по трем теплоэлектростанциям ДТЭК, серьезно повредив оборудование.
- В результате российской ракетной атаки в Броварах Киевской области возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры, есть попадание и в Винницкой области.
- Российские оккупанты во время ночной ракетной атаки повредили объект критической инфраструктуры, 13 жилых домов и десятки гаражей в Кировоградской области, ранение получил ребенок, есть попадания и в Полтавской области.
- Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что российские войска атаковали Украину 55 ракетами различных типов и 21 ударным дроном, 59 вражеских воздушных целей удалось уничтожить.