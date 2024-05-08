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Зеленский о ночной атаке РФ: более 50 ракет и 20 "Шахедов", а Путин – нацист

Алена МазуренкоСреда, 8 мая 2024, 08:29
Зеленский о ночной атаке РФ: более 50 ракет и 20 Шахедов, а Путин – нацист
фото: Зеленский в Facebook

Президент Владимир Зеленский, комментируя атаку РФ в ночь на 8 мая, заявил, что только нацист способен на такое преступление в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. По его словам, Россия выпустила более 50 ракет и более 20 "шахедов" по Украине.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Массированный ракетный удар нациста Путина в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Более 50 ракет и более 20 "шахедов" по инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях. Все необходимые службы уже работают на местах, ликвидируя последствия террора.

Весь мир должен четко понимать, кто есть кто. Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизму".

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Темы: Зеленскийракетный ударРосcияПутин
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