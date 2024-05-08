Зеленский о ночной атаке РФ: более 50 ракет и 20 "Шахедов", а Путин – нацист
Президент Владимир Зеленский, комментируя атаку РФ в ночь на 8 мая, заявил, что только нацист способен на такое преступление в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. По его словам, Россия выпустила более 50 ракет и более 20 "шахедов" по Украине.
Источник: Зеленский в Facebook
Прямая речь: "Массированный ракетный удар нациста Путина в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Более 50 ракет и более 20 "шахедов" по инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях. Все необходимые службы уже работают на местах, ликвидируя последствия террора.
Весь мир должен четко понимать, кто есть кто. Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизму".
Напомним:
- Ночью 8 мая оккупанты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.
- Ночью 8 мая российские оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повредив оборудование.
- В результате российской ракетной атаки в Броварах Киевской области возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры, есть попадание и в Винницкой области.
- Российские оккупанты во время ночной ракетной атаки повредили объект критической инфраструктуры, 13 жилых домов и десятки гаражей в Кировоградской области, ранение получил ребенок, есть попадания и в Полтавской области.