Зеленский о ночной атаке РФ: более 50 ракет и 20 "Шахедов", а Путин – нацист

Президент Владимир Зеленский, комментируя атаку РФ в ночь на 8 мая, заявил, что только нацист способен на такое преступление в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. По его словам, Россия выпустила более 50 ракет и более 20 "шахедов" по Украине.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Массированный ракетный удар нациста Путина в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Более 50 ракет и более 20 "шахедов" по инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях. Все необходимые службы уже работают на местах, ликвидируя последствия террора.

Весь мир должен четко понимать, кто есть кто. Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизму".

Напомним:

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