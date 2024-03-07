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Парламент Швейцарии выступил за финансирование Украины активами РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 7 марта 2024, 19:05
Парламент Швейцарии выступил за финансирование Украины активами РФ
Зал парламента Швейцарии. Фото: Getty Images

Совет кантонов парламента Швейцарии 7 марта одобрил предложение, которое может позволить использование замороженных в стране суверенных российских активов для финансирования военных репараций в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: За поиск механизма использования российских активов проголосовал 21 член верхней палаты парламента Швейцарии, против высказались 19, еще три – воздержались во время голосования. Нижняя палата швейцарского парламента приняла эти предложения в прошлом году.

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Теперь Федеральный совет (правительство) страны теперь может работать над созданием международно-правовой базы для использования замороженных активов государства-агрессора для выплаты репараций странам, подвергшимся нападению.

Такой механизм будет предусматривать, что замороженные средства центрального банка страны-агрессора или активы ее государственных компаний могут быть легально переведены в страну, на которую совершено нападение.

"Факты действительно очень четкие: Россия серьезно нарушила международное право. Поэтому она должна возместить нанесенный ущерб. Сейчас ведутся международные дискуссии относительно механизмов компенсации, и Швейцария принимает в них участие, используя свои знания, навыки и весь свой опыт в этой сфере", – прокомментировал министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

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На территории Швейцарии, как известно, заморожены более 8,8 миллиардов долларов активов, связанных с Россией.

В то же время в прошлом году Швейцария отклонила предложение о присоединении страны к рабочей группе G7 по поиску активов подсанкционных россиян.

Темы: ШвейцарияУкраинаРосcия
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