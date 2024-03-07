Зеленский согласовал Залужного послом Британии. Верховная Рада сломалась? / ТОК-ШОУ УП

В скором времени начнется новый выпуск ТОК-ШОУ "Украинская правда".

Роман Кравец вместе с гостями студии:

– Александр Качура, народный депутат, фракция "Слуга народа"

– Дмитрий Разумков, народный депутат, внефракционный

- Андрей Осадчук, народный депутат, фракция "Голос"

– Роман Романюк, журналист "Украинской правды"

- Владимир Огрызко, Министр иностранных дел (2007-2009)

- Андрей Ильенко, офицер батальона "Свобода"

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Обсудит решение Владимира Зеленского согласовать эксголовкома Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании. Также будут говорить, что происходит в украинском парламенте и сохраняется ли единство между народными избранниками.

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