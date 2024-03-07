Россияне ударили по Купянску, два человека погибли
Четверг, 7 марта 2024, 23:21
Российская армия 7 марта ударила по Купянску в Харьковской области, погибли мужчина и женщина.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
Прямая речь: "Оккупанты снова ударили по Купянску. По предварительной информации, применив реактивные системы залпового огня.
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Погибли два гражданских человека – мужчина и женщина, данные устанавливаются".
Детали: В результате удара повреждены жилые дома, есть возгорание автомобиля. Разбор завалов продолжается.