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Россияне ударили по Купянску, два человека погибли

Татьяна ОлейникЧетверг, 7 марта 2024, 23:21
Россияне ударили по Купянску, два человека погибли
Getty Images

Российская армия 7 марта ударила по Купянску в Харьковской области, погибли мужчина и женщина.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Оккупанты снова ударили по Купянску. По предварительной информации, применив реактивные системы залпового огня.

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Погибли два гражданских человека – мужчина и женщина, данные устанавливаются".

Детали: В результате удара повреждены жилые дома, есть возгорание автомобиля. Разбор завалов продолжается.

Темы: Харьковская областьвойнажертвы
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