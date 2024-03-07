Росіяни вдарили по Куп'янську, двоє людей загинули
Четвер, 7 березня 2024, 23:21
Російська армія 7 березня вдарила по Куп'янську в Харківській області, загинули чоловік та жінка.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова: "Окупанти знову вдарили по Куп’янську. За попередньою інформацією, застосувавши реактивні системи залпового вогню.
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Загинули двоє цивільних людей – чоловік та жінка, дані встановлюються".
Деталі: Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки, є загорання автомобіля. Розбір завалів триває.