На оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья не платят зарплат бюджетникам – сопротивление
Пятница, 8 марта 2024, 02:26
По данным национального сопротивления, на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей растет задолженность по выплате заработных плат работникам бюджетных учреждений.
Источник: ЦНС
Детали: Как отмечает сопротивление, задержки зарплат с начала года фиксируются на ВОТ Херсонщины и Запорожья.
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В частности, зарплату не получают работники коммунальных учреждений, а также некоторых учебных заведений и детсадов.
Дословно: "Таким образом накануне "выборов" в регионе усиливается гуманитарный кризис, что позволяет врагу насаждать свою денежную помощь в обмен на участие в голосовании".