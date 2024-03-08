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На оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья не платят зарплат бюджетникам – сопротивление

Ольга ГлущенкоПятница, 8 марта 2024, 02:26
На оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья не платят зарплат бюджетникам – сопротивление
иллюстративное фото freepik

По данным национального сопротивления, на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей растет задолженность по выплате заработных плат работникам бюджетных учреждений.

Источник: ЦНС

Детали: Как отмечает сопротивление, задержки зарплат с начала года фиксируются на ВОТ Херсонщины и Запорожья.

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В частности, зарплату не получают работники коммунальных учреждений, а также некоторых учебных заведений и детсадов.

Дословно: "Таким образом накануне "выборов" в регионе усиливается гуманитарный кризис, что позволяет врагу насаждать свою денежную помощь в обмен на участие в голосовании".

Темы: оккупациязарплатыХерсонская областьЗапорожская область
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