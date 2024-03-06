Разведка раскрыла детали о коллаборационистке, которую ликвидировали в Бердянске

Главное управление разведки выяснило, что 6 марта во временно оккупированном Бердянске Запорожской области была ликвидирована организатор "выборов" Путина Светлана Самойленко. Она была "заместителем мэра".

Источник: ГУР в Telegram

Дословно: "ГУР МО Украины информирует - 6 марта 2024 года во временно оккупированном Бердянске была ликвидирована коллаборационистка Самойленко Светлана Владимировна, которая организовывала псевдовыборы путина на оккупированных территориях Запорожской области".

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Детали: По данным военной разведки, после порабощения города в 2022 году женщина добровольно пошла на сотрудничество с россиянами и получила место в российской оккупационной администрации. Так называемый военный комендант Бердянска полковник ВС РФ Бардин назначил Самойленко на должность "заместителя мэра по вопросам экономики, агросектора и финансов".

В ГУР отмечают, что муж и совершеннолетний сын женщины также служат российским оккупантам.

По факту сотрудничества Самойленко с российской оккупационной армией правоохранительные органы Украины открыли уголовное производство по части 5 статьи 111-1 УК (коллаборационная деятельность).

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Дословно: "В рамках подготовки к псевдовыборам Путина Светлана Самойленко стремилась выслужиться перед московитами: запугивала и терроризировала бердянцев, заставляя их участвовать в незаконном фейковом голосовании".

Что предшествовало: Ранее глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына и коллаборационист Владимир Рогов сообщали, что в оккупированном Бердянске взорвали одну из организаторов так называемых "выборов" вместе с машиной, в результате полученных травм она умерла.

Имя женщины они не называли.

Оккупанты подтвердили, что была взорвана машина пособницы. По их словам, под автомобиль заложили около полутора килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте.