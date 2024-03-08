HIMARS Сил обороны сжег российского "Жителя"

Силы спецопераций ВСУ обнаружили на Запорожском направлении российскую автоматизированную станцию постановки помех врага и скорректировали по ней огонь HIMARS.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Сообщается, что во время ведения разведки на Запорожском направлении операторы разведывательных БПАК 3-го отдельного полка ССО обнаружили АСП Р-330 "Житель".

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Операторы спецназа определенное время сопровождали важную цель и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для дальнейшего поражения.

На видео присутствуют фрагменты радиоперехвата разговоров оккупантов.

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Дословно: "Благодаря слаженной работе, очередной "Житель" и его экипаж не выжил под ракетным ударом HIMARS наведенным операторами ССО".