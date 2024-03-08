Правоохранители расследуют уже 45 фактов убийств украинских военнопленных

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на март 2024 года украинские правоохранители задокументировали и расследуют 45 фактов убийств военнопленных.

Источник: спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде", ОГП, СБУ

Прямая речь: "Факты убийства военнопленных войсками агрессора фиксируются с начала широкомасштабного вторжения. Однако особенно увеличилось количество таких случаев с ноября прошлого года.

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По состоянию на март 2024 года украинские правоохранители задокументировали 45 фактов убийств военнопленных, которые расследуются в рамках 19 уголовных производств. Однако эта цифра не является окончательной.

В рамках производств устанавливаются не только непосредственные исполнители этих преступлений, но и те, кто мог давать приказ на казнь военнопленных или не реагировал на такие действия своих подчиненных. Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и тяжким международным преступлением".

Детали: В частности пресс-служба ОГП сообщает, что при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством военнослужащему армии РФ, который расстрелял украинского военнопленного.

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По данным СБУ, злоумышленником является неоднократно судимый Дмитрий Курашов - стрелок штурмового отряда "Шторм-V" 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа РФ.

По данным следствия и военной контрразведки СБУ, 6 января 2024 года Курашов расстрелял бойца ВСУ, которого россияне взяли в плен во время "мясного" штурма РФ. Он совершил не менее 3 прицельных выстрелов в пленного украинца.

Вскоре бойцы ВСУ контратаковали захватчиков и захватили в плен Курашова и его сослуживцев.

Во время допроса в СБУ другой пленный оккупант "сдал" Курашова, а позже Служба безопасности собрала и другие неопровержимые доказательства вины россиянина в убийстве пленного бойца ВСУ, указано в сообщении спецслужбы.