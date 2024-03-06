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СБУ разоблачила протоиерея УПЦ МП: называл бойцов "Азова" "нацистами"

Валентина РоманенкоСреда, 6 марта 2024, 12:29
СБУ разоблачила протоиерея УПЦ МП: называл бойцов Азова нацистами
фото источника УП

Служба безопасности Украины задокументировала подрывную деятельность митрофорного протоиерея Черкасской епархии УПЦ МП, который оправдывал вооруженную агрессию России.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора, УП

Дословно спецслужба: "На собственной странице в Фейсбуке клирик героизировал российских оккупантов и отрицал их военные преступления против Украины.

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Также он распространял в соцсети прокремлевские нарративы, которыми пытался дискредитировать украинских защитников.

В частности обвинял украинских защитников в подготовке к военным провокациям в Одессе и называл бойцов спецподразделения "Азов" - "нацистами".

Свои сообщения фигурант дополнял репостами с враждебными лозунгами, фотографиями и видеосюжетами с прокремлевских интернет-ресурсов".

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Детали: Отмечается, что во время обыска по месту жительства клирика правоохранители обнаружили запрещенную символику и мобильный телефон, с которого он распространял антиукраинскую агитацию (по данным прокуратуры, это было в течение января 2024 года - ред.)

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты преступных действий фигуранта.

На основании собранных доказательств митрофорному протоиерею УПЦ МП сообщено о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Темы: УПЦ МПСБУЧеркасская областьОфис генпрокурора
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