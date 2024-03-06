Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Дела Майдана": экс-заместитель командира крымского "Беркута" получил приговор в 15 лет тюрьмы

Валентина РоманенкоСреда, 6 марта 2024, 14:38
Дела Майдана: экс-заместитель командира крымского Беркута получил приговор в 15 лет тюрьмы
Сергей Марченко. фото из открытых источников

Бывший заместитель командира крымского подразделения "Беркут" Сергей Марченко приговорен к 15 годам заключения.

Источник: Офис генпрокурора, собеседники УП в правоохранительных органах

Дословно: "За поддержание публичного обвинения прокурорами Офиса Генерального прокурора бывший заместитель руководителя ПМОН Беркут АРК Крым признан виновным в государственной измене, превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа и незаконном препятствовании проведению собраний и митингов.

Реклама:

Ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах сроком на 3 года. Также осужденный лишен специального звания - подполковника милиции".

Детали: По данным "Украинской правды", речь идет о Сергее Марченко.

Прокуроры в суде доказали, что осужденный, превысив свои служебные полномочия, 10-11 декабря 2013 года участвовал в подавлении акций протеста, применяя насилие. В результате таких действий 20 потерпевших подверглись мучениям, им были причинены телесные повреждения.

ВИДЕО ДНЯ

В дальнейшем с марта 2014 года экс-правоохранитель, находясь на территории АР Крым, оказывал помощь представителям РФ в проведении подрывной деятельности против Украины.

Судебное разбирательство осуществлялось по специальной процедуре in absentia в связи с сокрытием обвиняемого на временно оккупированной территории АР Крым

Темы: ЕвромайданОфис генпрокурора
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области

видео Журналисты в Польше сняли ее торговлю с Россией: их задержали, забрали имущество и депортировали − СМИ

Российские добровольцы анонсировали удары по армии РФ в Белгороде и Курске

Трамп и Байден победили на праймериз: будут баллотироваться от своих партий

Судья Булка из Франковска получил 6 лет тюрьмы за взятку в 5 тысяч евро

Путин намекнул, что готов к ядерной войне против Запада

Все новости...
Евромайдан
Из-за истечения сроков давности суды закрыли семь "дел Майдана" – Донской
"Дела Майдана": Остаются нераскрытыми убийства 22 января, приговоров мало из-за судов
ОГП: Участников Евромайдана убивали украинские правоохранители под влиянием РФ, российских снайперов не было
Последние новости
15:46
Уже в июне Украина может получить, закупленные по чешской инициативе, боеприпасы
15:36
Италия ведет переговоры с китайской Chery о запуске завода по производству авто - Reuters
15:27
Оккупанты задержали крымскотатарского активиста Дудакова
15:25
Глава молдовской Гагаузии заявила, что договаривалась в РФ о дешевом газе и "бонусах к зарплатам"
15:23
Около 290 км: Пентагон может передать Украине ракеты ATACMS большей дальности -WSJ
15:20
Украине грозит миллиардный дефицит бюджета из-за европейского углеродного тарифа
15:07
В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области
15:05
ЕС принял закон об ИИ: компании считают его слишком строгим
15:02
Шуфрича оставили в СИЗО до 11 мая  
15:01
Собирала деньги для оккупантов: в Украине будут судить чемпионку мира по сумо
Все новости...
Реклама: