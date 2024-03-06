"Дела Майдана": экс-заместитель командира крымского "Беркута" получил приговор в 15 лет тюрьмы

Бывший заместитель командира крымского подразделения "Беркут" Сергей Марченко приговорен к 15 годам заключения.

Источник: Офис генпрокурора, собеседники УП в правоохранительных органах

Дословно: "За поддержание публичного обвинения прокурорами Офиса Генерального прокурора бывший заместитель руководителя ПМОН Беркут АРК Крым признан виновным в государственной измене, превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа и незаконном препятствовании проведению собраний и митингов.

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Ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах сроком на 3 года. Также осужденный лишен специального звания - подполковника милиции".

Детали: По данным "Украинской правды", речь идет о Сергее Марченко.

Прокуроры в суде доказали, что осужденный, превысив свои служебные полномочия, 10-11 декабря 2013 года участвовал в подавлении акций протеста, применяя насилие. В результате таких действий 20 потерпевших подверглись мучениям, им были причинены телесные повреждения.

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В дальнейшем с марта 2014 года экс-правоохранитель, находясь на территории АР Крым, оказывал помощь представителям РФ в проведении подрывной деятельности против Украины.

Судебное разбирательство осуществлялось по специальной процедуре in absentia в связи с сокрытием обвиняемого на временно оккупированной территории АР Крым