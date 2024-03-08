В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

В ряде украинских областей сообщали о воздушной тревоге из-за угрозы баллистики вечером 8 марта.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!"

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Детали: По состоянию на 22 часа воздушную тревогу объявили в следующих областях:

Обновлено: В 22:18 объявили об отбое воздушной тревоги в областях.

Скриншот - alerts.in.ua