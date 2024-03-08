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У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики

Тетяна ОлійникП'ятниця, 8 березня 2024, 22:01
У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
ФОТО GETTY IMAGES

У низці українських областей повідомляли про повітряну тривогу через загрозу балістики ввечері 8 березня.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!"

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Деталі: Станом на 22 годину повітряну тривогу оголосили в таких областях: 

 
Скриншот - alerts.in.ua

Оновлено: О 22:18 оголосили про відбій повітряної тривоги в областях. 

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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