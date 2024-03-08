У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
П'ятниця, 8 березня 2024, 22:01
У низці українських областей повідомляли про повітряну тривогу через загрозу балістики ввечері 8 березня.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!"
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Деталі: Станом на 22 годину повітряну тривогу оголосили в таких областях:
Оновлено: О 22:18 оголосили про відбій повітряної тривоги в областях.