Законопроект о мобилизации осужденных будет внесен в ВР на следующей неделе – Малюська

Законопроект о возможности мобилизации осужденных и заключенных лиц может быть внесен в Верховную Раду на следующей неделе.

Источник: министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона

Прямая речь: "Я думаю, что на следующей неделе он будет зарегистрирован. На ближайших сессионных заседаниях Рады он будет голосоваться в первом чтении и во втором так же. Я ожидаю, что это весна, не позже, и думаю, что даже не конец весны".

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Детали: Министр отметил, что "есть очень много (тысячи) заключенных и осужденных, которые готовы стать военнослужащими" и защищать страну.

По его словам, по просьбе военных из законопроекта будет исключена мобилизация тех осужденных, кто нарушал воинскую дисциплину, совершал преступления, связанные с выполнением своего воинского долга, а также преступления против государственности.

"Такие категории, наверное, под мобилизацию не попадут. Но последняя точка будет поставлена парламентом. Мы им покажем согласованную позицию с Силами обороны и покажем примерно статистику готовности... Я не ожидаю затягивания рассмотрения в парламенте, потому что пока я не встречал ни одного политика, депутата или руководителя Вооруженных сил, который был бы активно против", - сказал Малюська.

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При этом, по его словам, не все военные командиры готовы брать осужденных в свои подразделения.

"Мы не будем никому навязывать таких мобилизованных военнослужащих. Скорее всего, это будут отдельные отряды. Но в любом случае только командиры, которые понимают, с кем будут иметь дело, как с этим работать, получат соответствующие подразделения, чтобы они могли защищать родину", - сказал министр.