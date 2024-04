Зеленский прибыл в Литву на саммит Триморья, где подпишет еще одно соглашение по безопасности

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс, чтобы принять участие в саммите "Триморья" и подписать еще одно двустороннее соглашение по безопасности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Twitter (X) Зеленского

I arrived to Lithuania to participate in the Three Seas Summit and hold talks with the leaders of the partner countries.



Important meetings are scheduled, and a new bilateral security agreement is to be signed.



The main task for now is to make every effort to strengthen our…

