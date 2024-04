Мужчина зарезал шестерых людей в ТЦ Сиднея

В Сиднее мужчина напал с ножом на посетителей торгового центра Bondi Junction Westfield и убил шестерых людей.

Источник: The Sydney Morning Herald

Детали: Шестая жертва умерла в больнице.

Еще 8 людей ранены, они в больнице. Среди них один ребенок. Несколько человек в тяжелом состоянии.

Посетители торгового центра сообщили, что нападавший был вооружен "большим клинком".

