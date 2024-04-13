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Чоловік зарізав шістьох людей у ТЦ Сіднея

Роман ПетренкоСубота, 13 квітня 2024, 13:33
Чоловік зарізав шістьох людей у ТЦ Сіднея
скриншот

У Сіднеї чоловік напав із ножем на відвідувачів торгового центру Bondi Junction Westfield та вбив шістьох людей.

Джерело: The Sydney Morning Herald

Деталі: Шоста жертва померла в лікарні.

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Ще 8 людей поранені, вони в лікарні. Серед них одна дитина. Кілька людей у важкому стані.

Відвідувачі торгового центру повідомили, що нападник був озброєний "великим клинком".

Нападника застрелили поліцейські всередині супермаркету, його мотиви невідомі. Силовики припускають, що чоловік діяв поодинці.

Теми: Австраліятеракт
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