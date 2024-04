Чоловік зарізав шістьох людей у ТЦ Сіднея

У Сіднеї чоловік напав із ножем на відвідувачів торгового центру Bondi Junction Westfield та вбив шістьох людей.

Джерело: The Sydney Morning Herald

Деталі: Шоста жертва померла в лікарні.

Ще 8 людей поранені, вони в лікарні. Серед них одна дитина. Кілька людей у важкому стані.

Відвідувачі торгового центру повідомили, що нападник був озброєний "великим клинком".

#UPDATE : ⚡️🇦🇺— 5 people died in a knife attack at a shopping mall in Sydney, Australia.



— There is also a baby among the injured.



—The attacker was shot and neutralized by the police.



— It is not yet known whether the incident is a terrorist attack or not. pic.twitter.com/GT11BYVFVX