В МАГАТЭ заявили о 3 попаданиях в защитную оболочку реактора ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о по меньшей мере 3 прямых попаданиях в основные конструкции защитной оболочки реактора ЗАЭС в воскресенье.

Источник: Гросси и МАГАТЭ в соцсети Х

Today, for the first time since Nov 2022 & after I set out 5 basic principles to avoid a serious nuclear accident w/ radiological consequences, @IAEAorg ’s #ISAMZ confirmed that at least 3 direct hits against ZNPP main reactor containment structures took place. This cannot happen.

Прямая речь Гросси: "Сегодня, впервые с ноября 2022 года и после того, как я изложил 5 основных принципов избежания серьезной ядерной аварии с радиологическими последствиями, ISAMZ (Миссия поддержки и содействия МАГАТЭ в Запорожье – ред.) подтвердил, что произошло не менее 3 прямых попадания в основные конструкции защитной оболочки реактора ЗАЭС. Этого не должно происходить".

Детали: Гросси подчеркнул, что "никто не может получить никакой военной или политической выгоды от нападений на ядерные объекты, это не пройдет".

"Я решительно призываю военных, принимающих решения, воздержаться от любых действий, нарушающих базовые принципы защиты ядерных объектов", - написал он, при этом не уточнив, к какой стороне обращается.

В свою очередь МАГАТЭ заявило, что его эксперты подтвердили физическое воздействие атак беспилотников в воскресенье на ЗАЭС, в т.ч. на 1 из 6 реакторов станции.

IAEA experts confirmed physical impact of drone attacks at ZNPP today, incl. at 1 of its 6 reactors.

One casualty reported. Damage at unit 6 has not compromised nuclear safety, but this is a serious incident w/ potential to undermine integrity of the reactor’s containment system. pic.twitter.com/FvMsb4I4vs