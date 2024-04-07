В МАГАТЭ заявили о 3 попаданиях в защитную оболочку реактора ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о по меньшей мере 3 прямых попаданиях в основные конструкции защитной оболочки реактора ЗАЭС в воскресенье.

Источник: Гросси и МАГАТЭ в соцсети Х

Today, for the first time since Nov 2022 & after I set out 5 basic principles to avoid a serious nuclear accident w/ radiological consequences,@IAEAorg’s #ISAMZ confirmed that at least 3 direct hits against ZNPP main reactor containment structures took place. This cannot happen. Реклама: April 7, 2024

Прямая речь Гросси: "Сегодня, впервые с ноября 2022 года и после того, как я изложил 5 основных принципов избежания серьезной ядерной аварии с радиологическими последствиями, ISAMZ (Миссия поддержки и содействия МАГАТЭ в Запорожье – ред.) подтвердил, что произошло не менее 3 прямых попадания в основные конструкции защитной оболочки реактора ЗАЭС. Этого не должно происходить".

Детали: Гросси подчеркнул, что "никто не может получить никакой военной или политической выгоды от нападений на ядерные объекты, это не пройдет".

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"Я решительно призываю военных, принимающих решения, воздержаться от любых действий, нарушающих базовые принципы защиты ядерных объектов", - написал он, при этом не уточнив, к какой стороне обращается.

В свою очередь МАГАТЭ заявило, что его эксперты подтвердили физическое воздействие атак беспилотников в воскресенье на ЗАЭС, в т.ч. на 1 из 6 реакторов станции.

IAEA experts confirmed physical impact of drone attacks at ZNPP today, incl. at 1 of its 6 reactors.

One casualty reported. Damage at unit 6 has not compromised nuclear safety, but this is a serious incident w/ potential to undermine integrity of the reactor’s containment system. pic.twitter.com/FvMsb4I4vs — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) April 7, 2024

"Сообщается об одной жертве. Повреждения на 6-м энергоблоке не поставили под угрозу ядерную безопасность, но это серьезный инцидент, который может привести к нарушению целостности системы защитной оболочки реактора", - говорится в сообщении.

"Это явное нарушение основных принципов защиты крупнейшей в Европе АЭС. Такие безрассудные атаки значительно повышают риск крупной ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены", - цитирует МАГАТЭ Гросси.

При этом ни в одном сообщении МАГАТЭ или Гросси не называют, чьи именно беспилотники атаковали ЗАЭС в воскресенье.

Что предшествовало: В воскресенье Международное агентство по атомной энергии заявило о взрыве беспилотника на территории оккупированной Запорожской АЭС. Россияне традиционно обвинили в этом Украину.

В Главном управлении разведки заявили, что Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на оккупированной ЗАЭС, а имитационные удары РФ по территории станции являются постоянной практикой оккупантов.