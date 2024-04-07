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В МАГАТЭ заявили о 3 попаданиях в защитную оболочку реактора ЗАЭС

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 апреля 2024, 23:08
В МАГАТЭ заявили о 3 попаданиях в защитную оболочку реактора ЗАЭС
ЗАЭС, иллюстративное фото Getty Images

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о по меньшей мере 3 прямых попаданиях в основные конструкции защитной оболочки реактора ЗАЭС в воскресенье.

Источник: Гросси и МАГАТЭ в соцсети Х

Прямая речь Гросси: "Сегодня, впервые с ноября 2022 года и после того, как я изложил 5 основных принципов избежания серьезной ядерной аварии с радиологическими последствиями, ISAMZ (Миссия поддержки и содействия МАГАТЭ в Запорожье – ред.) подтвердил, что произошло не менее 3 прямых попадания в основные конструкции защитной оболочки реактора ЗАЭС. Этого не должно происходить".

Детали: Гросси подчеркнул, что "никто не может получить никакой военной или политической выгоды от нападений на ядерные объекты, это не пройдет".

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"Я решительно призываю военных, принимающих решения, воздержаться от любых действий, нарушающих базовые принципы защиты ядерных объектов", - написал он, при этом не уточнив, к какой стороне обращается.

В свою очередь МАГАТЭ заявило, что его эксперты подтвердили физическое воздействие атак беспилотников в воскресенье на ЗАЭС, в т.ч. на 1 из 6 реакторов станции.

"Сообщается об одной жертве. Повреждения на 6-м энергоблоке не поставили под угрозу ядерную безопасность, но это серьезный инцидент, который может привести к нарушению целостности системы защитной оболочки реактора", - говорится в сообщении.

"Это явное нарушение основных принципов защиты крупнейшей в Европе АЭС. Такие безрассудные атаки значительно повышают риск крупной ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены", - цитирует МАГАТЭ Гросси.

При этом ни в одном сообщении МАГАТЭ или Гросси не называют, чьи именно беспилотники атаковали ЗАЭС в воскресенье.

Что предшествовало: В воскресенье Международное агентство по атомной энергии заявило о взрыве беспилотника на территории оккупированной Запорожской АЭС. Россияне традиционно обвинили в этом Украину.

В Главном управлении разведки заявили, что Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на оккупированной ЗАЭС, а имитационные удары РФ по территории станции являются постоянной практикой оккупантов.

Темы: ЗАЭСМАГАТЭбеспилотникивзрыв
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