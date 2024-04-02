Блинкен заявил, что в войне в Украине наступил "крайне важный момент"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас "крайне важный момент" в войне России против Украины, поэтому Конгресс должен разблокировать американскую помощь Киеву.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Во вторник во время визита в Париж Блинкен сказал, что для Украины в войне сейчас "крайне важный момент" и ей нужна большая поддержка от союзников.

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"Абсолютно необходимо, чтобы украинцы получали то, что им необходимо, чтобы дальше защищаться, особенно артиллерийские боеприпасы и ПВО", – сказал госсекретарь в общении с репортерами.

"Это еще одна причина, почему запрос о дополнительном финансировании, который президент Байден направил Конгрессу, должен быть выполнен как можно быстрее", – добавил Блинкен.

Блинкен во время визита во Францию вместе с французским министром обороны Себастьеном Лекорню посетил завод компании Nexter, где производят гаубицы Caesar. Лекорню сказал, что предприятие ставит цель нарастить месячное производство этих артсистем до 12 с нынешних шести.

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Госсекретарь также проведет переговоры с французским коллегой Стефаном Сержурне и с президентом Эмманюэлем Макроном. Одной из центральных тем разговора, вероятно, станут также последние события на Ближнем Востоке.

Ранее Госдеп США предостерег Китай от любой помощи РФ в войне против Украины.

Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон анонсировал, что пакет помощи Украине будет включать "некоторые важные нововведения", среди которых – возможное выделение помощи в кредит.

В то же время одна из соратниц Трампа инициировала отставку Джонсона, обвиняя его в чрезмерных уступках в вопросе мер на границе с Мексикой. Спикер заявлял, что планирует встретиться с трамписткой. Неизвестно, удастся ли ей собрать достаточно голосов для своей инициативы.