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США не связывают случаи "гаванского синдрома" с действиями спецслужб России

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоВторник, 2 апреля 2024, 15:39
США не связывают случаи гаванского синдрома с действиями спецслужб России
Карин Жан-Пьер. иллюстративное фото из Википедии

Белый дом пока не видит связи между случаями так называемого "гаванского синдрома" и действиями российских спецслужб.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, которую цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Разведывательное сообщество не приходило к такому выводу. Разумеется, разведка подготовила оценку. Поэтому я должна переадресовать (этот вопрос - ред.) в аппарат директора национальной разведки по его оценкам".

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Детали: Представительница Белого дома отметила, что президентская администрация продолжает изучать случаи "гаванского синдрома", а президент Джо Байден поручил федеральному правительству убедиться, что "пострадавшие американские госслужащие и их семьи получили поддержку и своевременный доступ к медицинской помощи".

Ранее журналисты-расследователи заявили о новых доказательствах того, что серьезные проблемы со здоровьем – так называемый "гаванский синдром" – у американских чиновников могли быть вызваны российской военной разведкой (Главное управление Генерального штаба ВС Российской Федерации, ранее известное как ГРУ -ред.).

Явление получило название "гаванский синдром" после того, как сотрудники посольства США на Кубе начали жаловаться на эту болезнь в 2016 году.

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Жертвы страдали от целого ряда загадочных проблем со здоровьем, включая потерю слуха, бессонницу, потерю памяти, нарушение равновесия и неспособность сосредоточиться.

Симптомы, которые длились месяцами, сопровождались жалобами жертв на боль в ушах и ощущение сильного давления в голове.

Государственный департамент США в 2017 году решил сократить значительное количество работников американского посольства на Кубе после ряда загадочных акустических атак на американских дипломатов.

Напомним, в 2021 году о случаях "гаванского синдрома" у дипломатов США сообщали также в Австрии.

А накануне в Пентагоне подтвердили, что один из чиновников ведомства имел симптомы, похожие на "гаванский синдром" во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Темы: СШАразведкаРосcия
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