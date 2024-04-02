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Блінкен заявив, що у війні в Україні настав "вкрай важливий момент"

Марія Ємець, Євген КізіловВівторок, 2 квітня 2024, 16:52
Блінкен заявив, що у війні в Україні настав вкрай важливий момент
Ентоні Блінкен. Фото: Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що зараз "вкрай важливий момент" у війні Росії проти України, тому Конгрес повинен розблокувати американську допомогу Києву.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: У вівторок під час візиту до Парижа Блінкен сказав, що для України у війні "вкрай важливий момент" і їй потрібна більша підтримка від союзників.

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"Абсолютно необхідно, щоб українці отримували те, що їм необхідно, щоб далі захищатися, особливо артилерійські боєприпаси і ППО", – сказав держсекретар у спілкуванні з репортерами. 

"Це ще одна причина, чому запит про додаткове фінансування, який президент Байден надіслав Конгресу, має бути виконаний якнайшвидше", – додав Блінкен. 

Блінкен під час візиту до Франції разом з французьким міністром оборони Себастьєном Лекорню відвідав завод компанії  Nexter, де виробляють гаубиці Caesar. Лекорню сказав, що підприємство ставить за мету наростити місячне виробництво цих артсистем до 12 з теперішніх шести. 

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Держсекретар також проведе переговори з французьким колегою Стефаном Сержурне та з президентом Емманюелем Макроном. Однією з центральних тем розмови ймовірно стануть також останні події на Близькому Сході.

Раніше Держдеп США застеріг Китай від будь-якої допомоги РФ у війні проти України.

Нагадаємо, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон анонсував, що пакет допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення", серед яких – можливе виділення допомоги у кредит.

Водночас одна з соратниць Трампа ініціювала відставку Джонсона, звинувачуючи його у надмірних поступках в питанні заходів на кордоні з Мексикою. Спікер заявляв, що планує зустрітися з трампісткою. Невідомо, чи вдасться їй зібрати достатньо голосів для своєї ініціативи.

Теми: СШАБлінкенвійнаУкраїна
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