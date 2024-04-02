В Харькове появились улица Енина и въезд Джуса

Одну из улиц Харькова назвали в честь Евгения Енина - бывшего замминистра внутренних дел, который погиб в авиакатастрофе в Броварах. Также в городе появился въезд Глисада Джуса - в честь погибшего украинского военного летчика Андрея Пильщикова с позывным "Джус".

Источник: сайт Харьковского городского совета

Детали: Сообщается, что в честь Енина переименовали улицу Бакулина. Въезд Джуса раньше был въездом Тринклера.

Реклама:

Во вторник мэр Харькова Игорь Терехов подписал соответствующее распоряжение, которым было переименовано еще 16 топонимов, названия которых связаны со страной-агрессором.

Что предшествовало:

Утром 18 января 2023 года в городе Бровары Киевской области упал вертолет - вспыхнул пожар. В результате падения погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Всего было 14 жертв, среди которых 1 ребенок.

Среди основных версий - нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия.

В Киеве одну из улиц назвали в честь погибшего в авиакатастрофе министра внутренних дел Дениса Монастырского.

25 августа в результате столкновения двух украинских самолетов на Житомирщине погиб известный пилот с позывным "Джус". Вместе с ним погибли еще двое летчиков.