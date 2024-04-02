В Харькове появились улица Енина и въезд Джуса
Вторник, 2 апреля 2024, 21:18
Одну из улиц Харькова назвали в честь Евгения Енина - бывшего замминистра внутренних дел, который погиб в авиакатастрофе в Броварах. Также в городе появился въезд Глисада Джуса - в честь погибшего украинского военного летчика Андрея Пильщикова с позывным "Джус".
Источник: сайт Харьковского городского совета
Детали: Сообщается, что в честь Енина переименовали улицу Бакулина. Въезд Джуса раньше был въездом Тринклера.
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Во вторник мэр Харькова Игорь Терехов подписал соответствующее распоряжение, которым было переименовано еще 16 топонимов, названия которых связаны со страной-агрессором.
Что предшествовало:
- Утром 18 января 2023 года в городе Бровары Киевской области упал вертолет - вспыхнул пожар. В результате падения погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Всего было 14 жертв, среди которых 1 ребенок.
- Среди основных версий - нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия.
- В Киеве одну из улиц назвали в честь погибшего в авиакатастрофе министра внутренних дел Дениса Монастырского.
- 25 августа в результате столкновения двух украинских самолетов на Житомирщине погиб известный пилот с позывным "Джус". Вместе с ним погибли еще двое летчиков.
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