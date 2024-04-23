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WSJ: США готовят санкции против китайских банков за помощь РФ

Андрей Синявский, Татьяна ОлейникВторник, 23 апреля 2024, 19:01
WSJ: США готовят санкции против китайских банков за помощь РФ
Иллюстративное фото - Getty Images

Соединенные Штаты готовят проект санкций, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы, для того, чтобы остановить поддержку Пекином российского оборонно-промышленного комплекса.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Детали: По словам американских чиновников, санкции против китайских банков является вариантом эскалации на случай, если дипломатические меры не смогут убедить Пекин ограничить экспорт в РФ.

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Отключение банков от доступа к доллару, который используется в большей части мировой торговли, часто используют как крайнее средство, поскольку такие санкции часто приводят к банкротству учреждений.

Это также будет представлять особый риск для Китая на фоне медленного восстановления экономики и растущего долга. В материале не указывают, против каких именно банков могут ввести санкции.

До сих пор Вашингтон неохотно вводил санкции против крупных китайских банков, ведь аналитики давно рассматривают этот вариант как "ядерный" из-за эффекта, который это может иметь для мировой экономики и американо-китайских отношений.

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Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Китай за поддержку оборонной промышленности России, заявив, что Пекин сейчас является основным поставщиком критически важных компонентов для захватнической войны, которую РФ ведет против Украины.

Перед этим министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что США предупредили Китай о последствиях из-за помощи России со стороны его банков и компаний в войне против Украины, а также готовы отвечать мерами на резкий рост дешевого экспорта из КНР.

СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен в общении с коллегами в ЕС и НАТО сообщил, что Китай помогает России "в масштабах, вызывающих беспокойство", предоставляя инструментарий и технологии.

В то же время Соединенные Штаты не видят доказательств того, что Китай оказывает России прямую военную поддержку.

Темы: СШАсанкцииРосcияКитай
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