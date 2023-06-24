В Москве понедельник объявили выходным днем и призвали не ездить по городу

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник, 26 июня, выходным днем и призвал жителей города воздержаться от поездок по городу. Такое решение принято на фоне приближения боевиков ЧВК "Вагнера" к российской столице.

Источник: Собянин в Telegram

Прямая речь Собянина: "С целью минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем - за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб".

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Детали: Собянин отметил, что ситуация остается сложной, и призвал воздерживаться от поездок по городу. Также, по его словам, возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах.

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