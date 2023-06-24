Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Москве понедельник объявили выходным днем и призвали не ездить по городу

Станислав ПогориловСуббота, 24 июня 2023, 18:38
В Москве понедельник объявили выходным днем и призвали не ездить по городу
Фото: Getty Images

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник, 26 июня, выходным днем и призвал жителей города воздержаться от поездок по городу. Такое решение принято на фоне приближения боевиков ЧВК "Вагнера" к российской столице.

Источник: Собянин в Telegram

Прямая речь Собянина: "С целью минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем - за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб".

Реклама:

Детали: Собянин отметил, что ситуация остается сложной, и призвал воздерживаться от поездок по городу. Также, по его словам, возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МоскальВагнерПригожин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Москаль
Власти Москвы запретили запускать беспилотники
Ефремову сократили срок за смертельное ДТП
Москаль вышел из партии Порошенко
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
Все новости...
Реклама: