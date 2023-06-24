В Москве понедельник объявили выходным днем и призвали не ездить по городу
Суббота, 24 июня 2023, 18:38
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник, 26 июня, выходным днем и призвал жителей города воздержаться от поездок по городу. Такое решение принято на фоне приближения боевиков ЧВК "Вагнера" к российской столице.
Источник: Собянин в Telegram
Прямая речь Собянина: "С целью минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем - за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб".
Детали: Собянин отметил, что ситуация остается сложной, и призвал воздерживаться от поездок по городу. Также, по его словам, возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах.
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Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- По данным разведки Британии, вагнеровцы намерены добраться до Москвы.
- В администрации президента (АП) РФ опасаются, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай.