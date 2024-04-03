Посол США в НАТО не видит индикаторов войны на территории стран Балтии

НАТО принимает активные меры, чтобы улучшить свое положение на территории стран Балтии, "чтобы быть готовыми ко всем возможным непредвиденным обстоятельствам". Но пока не видит таких индикаторов и предупреждений такого уровня, как те, что поступали, например, об опасности российской войны накануне февраля 2022 года.

Источник: постоянный представитель США в НАТО Джулианна Смит, "Голос Америки"

Детали: Смит общалась с журналистами перед встречей министров иностранных дел НАТО, которая состоится на этой неделе и будет включать в том числе сессию Совета НАТО-Украина.

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По ее словам, среди мер, которые принимают страны Балтии - увеличение совместных тренировок и военных учений, увеличение присутствия американских войск в Восточной Европе. А в целом безопасности для более миллиарда жителей стран НАТО, по ее словам, способствует и само расширение альянса.

Смит подтвердила, что российскую угрозу НАТО считает главной прямой угрозой, которой следует противостоять: "Мы много раз видели в истории: если диктатора или авторитарного лидера не остановить, они продолжают идти дальше". Поэтому, по ее словам, так важно вытеснить Россию с украинских земель и прекратить неспровоцированную агрессию.

Прямая речь Смит: "Если они достигнут успеха, конечно, беспокойство заключается в том, что Россия будет продолжать [атаковать и другие страны]. "Хочу сказать нашим друзьям в странах Балтии: мы не видим непосредственной угрозы территории НАТО ни в балтийском регионе, ни, откровенно говоря, в любом другом регионе.

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За последние два года мы сделали много шагов, чтобы усилить сдерживание и защиту, особенно на восточном фланге. Мы очень серьезно относимся к проблемам безопасности наших друзей в странах Балтии и принимаем активные меры, чтобы улучшить нашу позицию там.

Я не хочу, чтобы у наших друзей в странах Балтии сложилось впечатление, что каким-то образом война приходит на территорию НАТО мгновенно. Мы воспринимаем это серьезно, но не считаем это непосредственной угрозой.

Мы никому не сигнализируем, что война неизбежна.

Сейчас мы видим, что Россия полностью вовлечена в свою неспровоцированную агрессивную войну внутри Украины, но у нас нет индикаторов и предупреждений о том, что российская война на территории НАТО неизбежна, и я действительно хочу это четко уточнить".

Еще детали: Смит напомнила, что США не поддерживают идею отправки войск для войны в Украину, но стремятся и в дальнейшем поддерживать Украину и ее защите от российской агрессии.

Относительно перспектив американской помощи Украине Смит считает, что Украине сейчас срочно нужна эта помощь: "Наши друзья в Украине сталкиваются с дефицитом, и поэтому важно, чтобы помощь США продолжала поступать. Мы поощряли членов Конгресса как в Палате представителей, так и в Сенате ... Очень надеемся, что увидим голосование как можно скорее, чтобы мы могли предоставить эту важную помощь нашим друзьям в Украине на поле боя".