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Зеленский провел специальное совещание по работе с НАТО

Татьяна ОлейникПонедельник, 1 апреля 2024, 20:10
Зеленский провел специальное совещание по работе с НАТО
Фото с сайта ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 1 апреля, что провел специальное совещание по работе с НАТО по совместимости и перспективам на 2024 год.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Дословно: "Провел сегодня специальное совещание по нашей работе с Альянсом по совместимости и перспективам на этот год. Все наши международники были, министр обороны, международная команда министерства. Этот год ставит перед отношениями между Украиной и НАТО несколько фундаментальных вопросов".

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Детали: В частности, как отметил глава государства, это касается саммита в Вашингтоне и многих других аспектов взаимодействия.

Темы: ЗеленскийНАТО
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