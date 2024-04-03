WP: США предупредили Кремль, что террористы нападут именно на "Крокус"

Издание The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждает, что за две недели до теракта правительство США уведомило российских чиновников, что "Крокус Сити Холл" является потенциальной целью для террористов.

Источник: The Washington Post

Детали: Издание задает риторические вопросы, почему российские власти не приняли более жесткие меры для защиты места, где боевики убили более 140 человек и подожгли здание.

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Подросток Ислам Халилов, который работал гардеробщиком в концертном зале, той ночью помог людям эвакуироваться из здания. В одном из интервью он сказал, что сотрудников предупреждали о возможности теракта.

Второй вероятной целью террористов была синагога в российской столице. Уже на следующий день после предупреждения, ФСБ РФ объявила о предотвращении нападения боевиков "Исламского государства" на синагогу в Москве.

Совет национальной безопасности США и Кремль отказались от комментариев по этому поводу.

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США регулярно делятся информацией о возможных терактах даже с недружественными странами, следуя принципу "обязанности предупреждать", однако не раскрывают данных о конкретных целях, чтобы не выдать источник информации. То, что спецслужбы США назвали конкретное место атаки, свидетельствует об опасности для граждан Америки, отмечает WP.

По словам источников, информацию передали ФСБ 6 марта. Уже 7 марта посольство США в Москве и ряд западных дипмиссий выпустили предупреждение для своих граждан о возможных терактах в местах массового скопления людей российской столицы. 19 марта Владимир Путин на коллегии ФСБ назвал это предупреждение шантажом и провокацией.

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