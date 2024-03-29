В России заявили, что террористы из "Крокуса" убегали прямо в Киев за вознаграждением

Следственный комитет России заявил, что террористы после стрельбы в "Крокус сити холл" 22 марта якобы бежали в сторону российско-украинской границы, чтобы получить в Киеве вознаграждение за совершенное.

Источник: Следственный комитет России в Telegram

Детали: Следователи заявили, что якобы обвиняемые на допросах сообщили, что ими руководил мужчина под псевдонимом. В Telegram он посылал им голосовые сообщения и координировал этапы подготовки теракта в концертном зале в Подмосковье.

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Дословно СК: "По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего ее пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения.



Следствием продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб".

Предыстория: