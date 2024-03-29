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В России заявили, что террористы из "Крокуса" убегали прямо в Киев за вознаграждением

Татьяна ОлейникПятница, 29 марта 2024, 18:42
В России заявили, что террористы из Крокуса убегали прямо в Киев за вознаграждением
Пожар в "Крокус Сити Холли" после теракта 22 марта. Фото - Агентство.Новости

Следственный комитет России заявил, что террористы после стрельбы в "Крокус сити холл" 22 марта якобы бежали в сторону российско-украинской границы, чтобы получить в Киеве вознаграждение за совершенное.

Источник: Следственный комитет России в Telegram

Детали: Следователи заявили, что якобы обвиняемые на допросах сообщили, что ими руководил мужчина под псевдонимом. В Telegram он посылал им голосовые сообщения и координировал этапы подготовки теракта в концертном зале в Подмосковье.

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Дословно СК: "По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего ее пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения.

Следствием продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб".

Предыстория:

  • Секретарь Совбеза РФ 26 марта Николай Патрушев после того, как лидер Кремля Владимир Путин обвинил в совершении стрельбы в "Крокус сити холле" "тех, кто воюет с Россией руками киевского режима", заявил, что за терактом 22 марта стоит Украина, а не ИГИЛ.
  • По данным украинской разведки, Россия заранее знала о подготовке террористической операции в Подмосковье, однако допустила ее либо из-за "борьбы башен влияния", либо из-за неоценимости масштабов того, что может произойти.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нападавшие на российский "Крокус Сити Холл", убегая намеревались попасть в Беларусь, но из-за мер безопасности "отвернулись" и пошли на украинско-российскую границу.   
  • По состоянию на среду 28 марта российское МЧС опубликовало список погибших, в котором 143 фамилии. Российские силовики заявили, что задержали нескольких граждан Таджикистана, которых обвиняют в совершении теракта.

  • Российский Следственный комитет 29 марта заявил, что получил "доказательства" связи нападавших на концертный зал "Крокус Сити Холл" с "украинскими националистами".

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Темы: Росcиятеракт
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