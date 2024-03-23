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"Исламское государство" опубликовало фото своих террористов, совпадающее с фото ФСБ

Катерина ТищенкоСуббота, 23 марта 2024, 17:13
Исламское государство опубликовало фото своих террористов, совпадающее с фото ФСБ
опубликованное "Исламским государством" фото террористов, совершивших нападение на "Крокус Сити Холл", фото: SITE

"Исламское государство" назвало теракт в "Крокусе" "самой жестокой атакой за последние годы" и опубликовало фото террористов, одежда которых совпадает с одеждой задержанных, фото которых публиковала ФСБ.

Источник: "Новая газета Европа" со ссылкой на группу SITE и телеграм-каналы

Детали: Террористическая группировка "Исламское государство" опубликовала заявление в связи с терактом в "Крокус Сити Холле", где назвала его "самой жестокой атакой за последние годы". Это сообщение опубликовало близкое к ИГ агентство Amaq, передает группа SITE, отслеживающая активность террористов в соцсетях.

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Согласно опубликованному сообщению, трое боевиков открыли стрельбу по людям в зрительном зале, четвертый в это время поджигал здание. Утверждается, что террористы были вооружены пулеметами, пистолетами и емкостями с зажигательной смесью. Перед атакой они долгое время наблюдали за зданием "Крокуса".

В сообщении говорится, что боевики ИГ собирались напасть на "большую толпу христиан". Члены группировки подчеркнули, что теракт был организован из-за войны, объявленной ИГ странами, которые борются с исламом.

Также было опубликована фотография с нападавшими. The Insider отмечает, что цвет, покрой и принт на одежде двоих из боевиков с кадра совпадает с одеждой задержанных, о которых отчитывалось ФСБ.

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Телеграм-канал Brief опубликовал снимки задержанных и сопоставил их с кадром, распространенным Amaq. Предположительно, трое нападавших идентифицированы по снимку.

Как заявили в МВД РФ, четверо подозреваемых в совершении теракта являются иностранными гражданами.

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Темы: Росcиятеракттерроризм
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