"Исламское государство" опубликовало фото своих террористов, совпадающее с фото ФСБ
"Исламское государство" назвало теракт в "Крокусе" "самой жестокой атакой за последние годы" и опубликовало фото террористов, одежда которых совпадает с одеждой задержанных, фото которых публиковала ФСБ.
Источник: "Новая газета Европа" со ссылкой на группу SITE и телеграм-каналы
Детали: Террористическая группировка "Исламское государство" опубликовала заявление в связи с терактом в "Крокус Сити Холле", где назвала его "самой жестокой атакой за последние годы". Это сообщение опубликовало близкое к ИГ агентство Amaq, передает группа SITE, отслеживающая активность террористов в соцсетях.
Согласно опубликованному сообщению, трое боевиков открыли стрельбу по людям в зрительном зале, четвертый в это время поджигал здание. Утверждается, что террористы были вооружены пулеметами, пистолетами и емкостями с зажигательной смесью. Перед атакой они долгое время наблюдали за зданием "Крокуса".
В сообщении говорится, что боевики ИГ собирались напасть на "большую толпу христиан". Члены группировки подчеркнули, что теракт был организован из-за войны, объявленной ИГ странами, которые борются с исламом.
Также было опубликована фотография с нападавшими. The Insider отмечает, что цвет, покрой и принт на одежде двоих из боевиков с кадра совпадает с одеждой задержанных, о которых отчитывалось ФСБ.
Телеграм-канал Brief опубликовал снимки задержанных и сопоставил их с кадром, распространенным Amaq. Предположительно, трое нападавших идентифицированы по снимку.
Как заявили в МВД РФ, четверо подозреваемых в совершении теракта являются иностранными гражданами.
Предыстория:
- В пятницу вечером в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". По последним данным, погибло 133 человека, более 100 получили ранения.
- В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что нынешний теракт в Подмосковье является сознательной провокацией режима Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к стрельбе, которая произошла в концертном зале в Московской области РФ 22 марта.
- Белый дом заявил, что не видит никаких признаков причастности Украины к вооруженному нападению на концертный зал в Подмосковье, во время которого погибли десятки людей.
- Глава России Владимир Путин сообщил, якобы для подозреваемых в теракте "было подготовлено окно" для перехода границы с Украиной. В ГУР заявили, что эта версия "не выдерживает никакой критики".
- По данным СМИ, США не ставят под сомнение причастность ИГИЛ к теракту на концерте в пригороде Москвы вечером 22 марта и заблаговременно предупреждали Россию об угрозе подобного теракта.