Несмотря на непрерывный огонь РФ, в Часовом Яру остаются 875 человек – ГВА

В Часовом Яру Донецкой области остается 875 жителей, в основном - это пожилые люди, которые не решаются на эвакуацию, в то же время город находится под постоянным огнем врага.

Источник: начальник городской военной администрации Сергей Чаус в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "На данный момент 875 человек остаются в общине. Мы немного уменьшили количество, люди немного подвинулись. Но сказать, что это большой поток, не могу. Люди все равно остаются в своих квартирах и домах.

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Как вы видите, количество немалое. Пытаемся донести. Вчера устраивали онлайн-мост, телемост, с одним из "шелтеров" (приютов для внутренне перемещенных лиц), который расположен в центре Украины, показывали наших жителей, которые уже выехали, какие услуги они получают".

Детали: По словам Чауса, местные власти пытаются доказать людям, что эвакуация спасает жизни.

Однако, как говорит глава ГВА, несмотря на обстрелы, отсутствие электроэнергии, воды и газа, многие жители не готовы выезжать.

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Прямая речь: "Большинство - это люди пенсионного возраста, кому далеко за 60. Говорить, что они не знают, куда ехать - не совсем правильно. Они не понимают, как они себя будут видеть в обществе дальше.

Здесь они находятся дома. Да, постоянная опасность. Да, постоянно стреляют. Да, отсутствие электроэнергии, воды, газа. Но они дома. Это их основной нарратив. Они говорят, что они дома и им некуда ехать. Постоянные обстрелы, которые не утихают, тишины в городе в последние месяцы просто не существует.

Есть какие-то минуты затишья, но номинальные. Ежедневно артиллерия, авиация, минометы. С каждым днем все сложнее и сложнее. По гуманитарной ситуации - работаем дальше. Гуманитарную помощь жители получают - развозка воды, минимальный набор того, что можно сделать во время боевых действий, мы выполняем, несмотря на риски и сложную ситуацию".