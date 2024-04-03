Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Несмотря на непрерывный огонь РФ, в Часовом Яру остаются 875 человек – ГВА

Валентина РоманенкоСреда, 3 апреля 2024, 11:43
Несмотря на непрерывный огонь РФ, в Часовом Яру остаются 875 человек – ГВА
Памятник советскому солдату на фоне разрушенного дома культуры в 2023 году в Часовом Яре. Иллюстративное фото: Kostya Liberov/Libkos/Getty Images

В Часовом Яру Донецкой области остается 875 жителей, в основном - это пожилые люди, которые не решаются на эвакуацию, в то же время город находится под постоянным огнем врага.

Источник: начальник городской военной администрации Сергей Чаус в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "На данный момент 875 человек остаются в общине. Мы немного уменьшили количество, люди немного подвинулись. Но сказать, что это большой поток, не могу. Люди все равно остаются в своих квартирах и домах.

Реклама:

Как вы видите, количество немалое. Пытаемся донести. Вчера устраивали онлайн-мост, телемост, с одним из "шелтеров" (приютов для внутренне перемещенных лиц), который расположен в центре Украины, показывали наших жителей, которые уже выехали, какие услуги они получают".

Детали: По словам Чауса, местные власти пытаются доказать людям, что эвакуация спасает жизни.

Однако, как говорит глава ГВА, несмотря на обстрелы, отсутствие электроэнергии, воды и газа, многие жители не готовы выезжать.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Большинство - это люди пенсионного возраста, кому далеко за 60. Говорить, что они не знают, куда ехать - не совсем правильно. Они не понимают, как они себя будут видеть в обществе дальше.

Здесь они находятся дома. Да, постоянная опасность. Да, постоянно стреляют. Да, отсутствие электроэнергии, воды, газа. Но они дома. Это их основной нарратив. Они говорят, что они дома и им некуда ехать. Постоянные обстрелы, которые не утихают, тишины в городе в последние месяцы просто не существует.

Есть какие-то минуты затишья, но номинальные. Ежедневно артиллерия, авиация, минометы. С каждым днем все сложнее и сложнее. По гуманитарной ситуации - работаем дальше. Гуманитарную помощь жители получают - развозка воды, минимальный набор того, что можно сделать во время боевых действий, мы выполняем, несмотря на риски и сложную ситуацию".

Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WP описывает "мирный план" Трампа: Заставить Украину отдать территории

фото, видеоВ Орске прорвало вторую дамбу: остановлена работа местного НПЗ, введен режим ЧС

Ночью ПВО уничтожила все 17 вражеских "Шахедов", которыми россияне атаковали Украину – Генштаб

Выборы в Словакии выиграл пророссийский кандидат

Президент призвал Раду принять закон о мобилизации в ближайшие дни

обновленоПовестка как месть: в СБУ и МОУ отреагировали на новую информацию от "Слідство.Інфо"

Все новости...
Донецкая область
DeepState показал видео разгрома российского штурма, в котором было около 50 единиц техники
В Донецкой области три человека ранены из-за обстрела РФ 
Оккупанты атаковали на 7 направлениях, активнее всего возле Новомихайловки и Урожайного − Генштаб
Последние новости
18:12
"Другу Путина" Шредеру 80 лет: Шольц и Штайнмайер поздравили
17:59
МАГАТЭ заявило о взрыве беспилотника на территории ЗАЭС
17:35
WP описывает "мирный план" Трампа: Заставить Украину отдать территории
17:13
Российская компания, несмотря на отрицания, поставляет военным микрочипы – "Голос Америки"
16:55
фотоПоследствия ударов по Харькову: 5 пострадавших, повреждены 13 домов и учебные заведения
16:48
Ученые рассказали о рекордном скачке температуры в Антарктиде: его зафиксировали в 2022-м году
16:42
Глава МИД Британии предупредил Израиль, что его поддержка не безусловна
16:36
Буданов поддерживает идею Папы об обмене "всех на всех": Осталось убедить Россию
16:16
Международные партнеры выделили более $700 млн на гуманитарное разминирование Украины
16:08
фотоСырский и Умеров посмотрели новые разработки: Враги почувствуют
Все новости...
Реклама: