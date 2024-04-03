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Оккупанты атаковали на 7 направлениях, активнее всего возле Новомихайловки и Урожайного − Генштаб

Ирина БалачукСреда, 3 апреля 2024, 07:21
Оккупанты атаковали на 7 направлениях, активнее всего возле Новомихайловки и Урожайного − Генштаб
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Российские оккупанты атакуют на семи направлениях, горячее всего за прошедшие сутки было на Новопавловском, всего за сутки на фронте произошло 75 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 3 апреля в Facebook

Дословно Генштаб: "Враг нанес 2 ракетных и 78 авиационных ударов, совершил 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах... Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 4 БПЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 4 БпЛА были уничтожены".

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Детали: За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Волфино, Александровка, Новоселица, Краснополье Сумской области; Синьковка, Липцы Харьковской области; Белогоровка, Верхнекаменское Луганской области; Терны, Ямполовка, Григорьевка, Ступочки, Бердичи, Курдюмовка, Новобахмутовка, Семеновка, Карловка, Красногоровка, Александрополь, Водяное, Угледар Донецкой области; Роботино, Малая Токмачка Запорожской области.

Из артиллерии оккупанты обстреляли более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении защитники отбили 1 атаку в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где россияне при поддержке авиации пытались прорвать оборону украинских войск.

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На Лиманском направлении ВСУ отбили 10 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 6 атак в районах населенных пунктов Спирное, Клещеевка Донецкой области, где оккупанты пытались улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении защитники отбили 14 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Уманское, Первомайское и Невельское Донецкой области, где россияне при поддержке авиации пытались выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой области, где россияне 24 раза пытались прорвать оборону.

На Ореховском направлении оккупанты совершили 4 атаки на позиции украинских защитников в районах Старомайорского Донецкой области, Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра − за прошедшие сутки атаковали 8 раз.

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 1 зенитно-ракетному комплексу и 13 районам сосредоточения личного состава россиян.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 8 артиллерийским системам, 1 противотанковому средству и 1 реактивной системе залпового огня оккупантов.

Темы: Донецкая областьХерсонская областьХарьковская областьГенштаб
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