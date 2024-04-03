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DeepState показал видео разгрома российского штурма, в котором было около 50 единиц техники

Ирина БалачукСреда, 3 апреля 2024, 12:24
DeepState показал видео разгрома российского штурма, в котором было около 50 единиц техники
Скриншот из видео Deep State

Ресурс DeepState, который анализирует боевые действия в Украине, опубликовал видео отражения российского штурма западнее Тоненького на Донетчине, в котором участвовало около 50 единиц техники оккупантов − около 20 единиц смогли уничтожить бойцы 25-й ОПДБр при поддержке 68-й ОЕБр.

Источник: DeepState в Telegram

Детали: Ранее 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада ДШВ ВСУ публиковала похожее видео и сообщала, что Сичеславские десантники уничтожили 4 танка оккупантов и 2 боевые машины пехоты.

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Сейчас DeepState уточнил, что во время отражения этого штурма, украинские силы уничтожили около 20 единиц техники оккупантов.

Дословно DeepState: "Еще видео отражения штурма московитов бойцами 25-й ОПДБр с поддержкой 68-й ОЕБр западнее Тоненького. Стоит отметить эффектную работу ПТУРщиков и операторов Javelin подразделений Сил обороны, которые встретили кацапскую технику с десантом. По предварительной информации в атаке в несколько накатов действительно участвовало около 50 единиц техники различного вида. Из них части удалось спастись бегством, а остальные встретили свой конец и сдохли. На данных кадрах фиксируем уничтожение до двух десятков техники".

Детали: Аналитики DeepState отмечают, что этот штурм свидетельствует о наличии у оккупантов ресурсов, чтобы осуществлять постоянное давление.

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В частности, они напомнили, что во время боев за Авдеевку, россияне перебросили туда целую 90-ю танковую дивизию, которая, по данным аналитиков, сейчас "стирается в штурмах".

Deep State отмечает, что ситуация на фронте остается очень сложной из-за постоянного давления оккупантов.

Темы: Донецкая областьвойнапотери в войне
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