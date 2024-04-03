В Донецкой области три человека ранены из-за обстрела РФ 

Трое жителей города Николаевка Донецкой области ранены в результате российской атаки 2 апреля.

Источник: Донецкая областная прокуратура в Telegram

Последствия российского обстрела 2 апреля Фото: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "2 апреля 2024 года, около 21:40, оккупационная армия РФ обстреляла город Николаевку. В результате попадания средств поражения по жилой застройке получили телесные повреждения двое мужчин 43 и 57 лет, а также 48-летняя женщина".

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Последствия российского обстрела 2 апреля Фото: Донецкая областная прокуратура

Детали: Сообщается, что с осколочным ранением, контузией и ушибами пострадавших доставили в медицинское учреждение. Также оккупанты повредили частные и многоквартирные жилые дома, остановка общественного транспорта и автомобили.

Последствия российского обстрела 2 апреля Фото: Донецкая областная прокуратура

Сейчас прокуроры устанавливают тип вооружения и фиксируют последствия российской атаки.





