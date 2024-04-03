Попри безперервний вогонь РФ у Часовому Яру залишаються 875 людей – МВА

У Часовому Яру на Донеччині залишається 875 жителів, здебільшого – це люди похилого віку, які не наважуються на евакуацію, водночас місто перебуває під постійним вогнем ворога.

Джерело: начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус в етері "Радіо Свобода"

Пряма мова: "На даний момент 875 людей залишаються у громаді. Ми трохи зменшили кількість, люди трохи посунулись. Але сказати, що це великий потік, не можу. Люди все одно залишаються у своїх квартирах і будинках.

Реклама:

Як ви бачите, кількість не мала. Намагаємось донести. Вчора влаштовували онлайн-міст, телеміст, з одним із "шелтерів" (прихистків для внутрішньо переміщених осіб), який розташований у центрі України, показували наших жителів, які вже виїхали, які послуги вони отримують".

Деталі: За словами Чауса, місцева влада намагається довести людям, що евакуація рятує життя.

Однак, як каже очільник МВА , попри обстріли, відсутність електроенергії, води і газу, чимало жителів не готові виїжджати.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Більшість – це люди пенсійного віку, кому далеко за 60. Казати, що вони не знають, куди їхати – не зовсім правильно. Вони не розуміють, як вони себе будуть бачити у суспільстві далі.

Тут вони перебувають вдома. Так, постійна небезпека. Так, постійно стріляють. Так, відсутність електроенергії, води, газу. Але вони вдома. Це їхній основний наратив. Вони кажуть, що вони вдома і їм нікуди їхати. Постійні обстріли, що не вщухають, тиші у місті в останні місяці просто не існує.

Є якісь хвилини затишшя, але номінально. Щодня артилерія, авіація, міномети. З кожним днем все складніше і складніше. Щодо гуманітарної ситуації – працюємо далі. Гуманітарну допомогу жителі отримують – розвезення води, мінімальний набір того, що можна зробити під час бойових дій, ми виконуємо, не дивлячись на ризики і складну ситуацію".