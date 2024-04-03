Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Попри безперервний вогонь РФ у Часовому Яру залишаються 875 людей – МВА

Валентина РоманенкоСереда, 3 квітня 2024, 11:43
Попри безперервний вогонь РФ у Часовому Яру залишаються 875 людей – МВА
Пам'ятник радянському солдату на тлі зруйнованого будинку культури 2023 року в Часовому Яру. Ілюстративне фото: Kostya Liberov/Libkos/Getty Images

У Часовому Яру на Донеччині залишається 875 жителів, здебільшого – це люди похилого віку, які не наважуються на евакуацію, водночас місто перебуває під постійним вогнем ворога.

Джерело: начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус в етері "Радіо Свобода"

Пряма мова: "На даний момент 875 людей залишаються у громаді. Ми трохи зменшили кількість, люди трохи посунулись. Але сказати, що це великий потік, не можу. Люди все одно залишаються у своїх квартирах і будинках.

Реклама:

Як ви бачите, кількість не мала. Намагаємось донести. Вчора влаштовували онлайн-міст, телеміст, з одним із "шелтерів" (прихистків для внутрішньо переміщених осіб), який розташований у центрі України, показували наших жителів, які вже виїхали, які послуги вони отримують".

Деталі: За словами Чауса, місцева влада намагається довести людям, що евакуація рятує життя.

Однак, як каже очільник МВА , попри обстріли, відсутність електроенергії, води і газу, чимало жителів не готові виїжджати.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Більшість – це люди пенсійного віку, кому далеко за 60. Казати, що вони не знають, куди їхати – не зовсім правильно. Вони не розуміють, як вони себе будуть бачити у суспільстві далі.

Тут вони перебувають вдома. Так, постійна небезпека. Так, постійно стріляють. Так, відсутність електроенергії, води, газу. Але вони вдома. Це їхній основний наратив. Вони кажуть, що вони вдома і їм нікуди їхати. Постійні обстріли, що не вщухають, тиші у місті в останні місяці просто не існує.

Є якісь хвилини затишшя, але номінально. Щодня артилерія, авіація, міномети. З кожним днем все складніше і складніше. Щодо гуманітарної ситуації – працюємо далі. Гуманітарну допомогу жителі отримують – розвезення води, мінімальний набір того, що можна зробити під час бойових дій, ми виконуємо, не дивлячись на ризики і складну ситуацію".

Теми: Донецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

WP описує "мирний план" Трампа: Змусити Україну віддати території

В Орську прорвало другу дамбу: зупинено роботу місцевого НПЗ, введено режим НС

Вночі ППО знищила всі 17 ворожих "Шахедів", якими росіяни атакували Україну – Генштаб

Вибори в Словаччині виграв проросійський кандидат

Президент закликав Раду ухвалити закон про мобілізацію найближчими днями

оновленоПовістка як помста: в СБУ та Міноборони відреагували на нову інформацію від "Слідство.Інфо"

Усі новини...
Донецька область
DeepState показав відео розгрому російського штурму, в якому було близько 50 одиниць техніки
На Донеччині троє людей поранені через обстріл РФ 
Окупати атакували на 7 напрямках, найактивніше біля Новомихайлівки та Урожайного − Генштаб
Останні новини
17:59
МАГАТЕ заявило про вибух безпілотника на території ЗАЕС
17:35
WP описує "мирний план" Трампа: Змусити Україну віддати території
17:13
Російська компанія попри заперечення постачає військовим мікрочипи – "Голос Америки"
16:55
фотоНаслідки ударів по Харкову: 5 постраждалих, пошкоджено 13 будинків і навчальні заклади
16:48
Учені розповіли про рекордний стрибок температури в Антарктиді: його зафіксували в 2022-му році
16:42
Глава МЗС Британії попередив Ізраїль, що його підтримка не є безумовною
16:36
Буданов підтримує ідею Папи про обмін "всіх на всіх": Лишилося переконати Росію
16:16
Міжнародні партнери виділили понад $700 млн на гуманітарне розмінування України
16:08
фотоСирський і Умєров подивилися нові розробки: Вороги відчують
15:57
В Єйську дрони ГУР уразили чотири Су-30 та літак-амфібію – джерело
Усі новини...
Реклама: