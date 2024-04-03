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Кулеба после встречи с Сийярто ожидает улучшения отношений с Венгрией

Мария Емец, Татьяна ОлейникСреда, 3 апреля 2024, 22:01
Кулеба после встречи с Сийярто ожидает улучшения отношений с Венгрией
Дмитрий Кулеба. Фото - Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто в Брюсселе ожидает "дальнейших конструктивных событий" в отношениях Киева и Будапешта.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Кулебу в своем Twitter (X)

Детали: Дмитрий Кулеба отметил, что их переговоры были длительными, не приводя конкретных деталей по темам обсуждения.

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"Мы оба согласились с тем, что за последние недели был сделан ряд шагов для преодоления проблем в наших двусторонних отношениях. Учитывая эти положительные тенденции, ожидаем дальнейших конструктивных событий в ближайшие дни и недели", – рассказал министр.

О "шагах для восстановления взаимного доверия" в отношениях Венгрии и Украины в своем сообщении упомянул и Петер Сийярто.

За день до этого, 2 марта, Сийярто провел телефонный разговор с главой Офиса президента Украины.

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Напомним, в конце января глава Офиса президента Украины вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и Петер Сийярто провели переговоры в Ужгороде.

Ермак утверждал, что они засвидетельствовали взаимное стремление Киева и Будапешта  провести встречу на высшем уровне.

В то же время венгерский министр в начале марта сказал, что встреча Орбана и Зеленского в ближайшее время не состоится.

Темы: Кулеба ДмитрийВенгрия
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