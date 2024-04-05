Следком России якобы нашел в телефонах нападавших на "Крокус" фото флага Украины
Российский Следственный комитет заявил, что в телефонах нападавших на концертный зал "Крокус Сити Холл" нашли фото людей в камуфляжной форме с флагом Украины.
Источник: Следственный комитет РФ
Детали: В сообщении указывается, что найденные в телефоне нападавших фотографии мужчин в украинской военной форме с флагом Украины, разрушенных зданий и марки "Русский военный корабль, иди...!" свидетельствует о "связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции".
Также российские следователи заявили, что в годовщину полномасштабного вторжения - 24 февраля 2024 года - один из террористов якобы отправил своему "куратору" фото "входов в здание "Крокус Сити Холл" и подъездных путей к нему".
В СК добавили, что обвиняемый подтвердил это.
Предыстория:
- 28 марта российский Следственный комитет заявил, что получил "доказательства" связи нападавших на концертный зал "Крокус Сити Холл" с "украинскими националистами".
- Секретарь Совбеза РФ 26 марта Николай Патрушев после того, как лидер Кремля Владимир Путин обвинил в совершении стрельбы в "Крокус сити холле" "тех, кто воюет с Россией руками киевского режима", заявил, что за терактом 22 марта стоит Украина, а не ИГИЛ.
- По данным украинской разведки, Россия заранее знала о подготовке террористической операции в Подмосковье, однако допустила ее либо из-за "борьбы башен влияния", либо из-за неоценимости масштабов того, что может произойти.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нападавшие на российский "Крокус Сити Холл", убегая намеревались попасть в Беларусь, но из-за мер безопасности "отвернулись" и пошли на украинско-российскую границу.
- По состоянию на пятницу 5 апреля российский МЧС опубликовало список погибших, в котором 143 фамилии.