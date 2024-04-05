Следком России якобы нашел в телефонах нападавших на "Крокус" фото флага Украины

Российский Следственный комитет заявил, что в телефонах нападавших на концертный зал "Крокус Сити Холл" нашли фото людей в камуфляжной форме с флагом Украины.

Источник: Следственный комитет РФ

СКРИН С ВИДЕО СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ

Детали: В сообщении указывается, что найденные в телефоне нападавших фотографии мужчин в украинской военной форме с флагом Украины, разрушенных зданий и марки "Русский военный корабль, иди...!" свидетельствует о "связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции".

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СКРИН С ВИДЕО СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ

Также российские следователи заявили, что в годовщину полномасштабного вторжения - 24 февраля 2024 года - один из террористов якобы отправил своему "куратору" фото "входов в здание "Крокус Сити Холл" и подъездных путей к нему".

СКРИН С ВИДЕО СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ

В СК добавили, что обвиняемый подтвердил это.

СКРИН С ВИДЕО СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ

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