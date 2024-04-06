В Киеве мужчина напал на работников ТЦК

В Киеве в субботу мужчина с ножом напал на работников Деснянского ТЦК.

Источник: Деснянский районный ТЦК и СП

Дословно: "Сегодня, 6 апреля 2024 года, в 11:50 в г. Киев мужчина напал на работников Деснянского ТЦК.

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Во время работы мобильной группы по оповещению по ул. Шолом-Алейхема, 6 патруль разговаривал с военнообязанным.

В это время Мольдерф Тимофей Аркадьевич 1972 г.р. подошел со спины и нанес удар по голове старшего солдата Серого. Далее достал из сумки нож и хотел ударить им старшего солдата Черненко. Нападающий угрожал и нападал.

Держа нападающего на безопасной дистанции, военнослужащие на улицу Братиславскую вызвали полицию. Следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции Главного управления полиции в г. Киеве задокументировала преступление и изъяла вещественные доказательства".

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Детали: Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции Главного управления полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч.2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Кроме этого, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 129 Уголовного кодекса Украины - угроза убийством. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет.