Заместитель генсека НАТО ожидает, увеличение российских кибератак и дезинформации на фоне выборов в ЕС

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане считает, что Россия применит дезинформацию и кибератаки, чтобы повлиять на европейские выборы и обеспечить лучшие результаты политсилам, которые ей выгодны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: Джоанэ предложил "посмотреть, что происходит в Молдове" для понимания того, как могут выглядеть попытки российского влияния, и отметил, что стоит ожидать российской дезинформации и кибератак в попытках повлиять на европейские выборы.

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"На президентских выборах (в Румынии. – Ред.) не хочу даже думать, что будет происходить в попытках помешать победе прозападных сил и привести к власти кого-то более удобного", – добавил Мирча Джоанэ, который сам является представителем Румынии.

На уточняющий вопрос о том, есть ли в стране политсилы, близкие к Кремлю, Джоанэ сказал, что воздержится от оценочных суждений.

В то же время он заявил, что Россия "и другие" будет пытаться помочь тем силам, которые "не обязательно пророссийские, но антизападные".

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Джоанэ добавил: как свидетельствуют опросы, 56% румын считают, что на выборах будут фальсификации, и это также тревожный сигнал.

Напомним, Еврокомиссия призвала крупные онлайн-платформы принять меры перед выборами в Европарламент, чтобы противодействовать распространению ложной информации и скоординированной работе сетей ботов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об уверенности в том, что Россия попытается каким-то образом "атаковать" летние Олимпийские игры, которые в этом году принимает Франция.





